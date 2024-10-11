ソウルにある韓国銀行＝2016年7月（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国銀行（中央銀行）は11日、金融通貨委員会を開き、政策金利を0.25％引き下げ3.25％とすることを決めた。利下げは2020年5月以来、4年5カ月ぶり。物価上昇率の鈍化に加え、内需回復が遅れていることから、金融緩和により景気を下支えする。韓銀は物価上昇に対応するため21年8月に政策金利を過去最低の0.5％から0.75％に引き上げた。その後も金融引き締めを続