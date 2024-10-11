元乃木坂46で俳優の高山一実（30）が、10日放送のABEMAオリジナル番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第4話に出演。夫で「QuizKnock」メンバーのふくらPの優しすぎる“神発言”を明かし、スタジオを驚かせた。【画像あり】ふくらP＆高山一実、クイズ好きらしい”謎解きあり結婚報告”高山は、結婚後の名字をどちらにするか話し合った際、ふくらPが「手続きとか大変だろうから、俺が変えるよ」と即座に提案してくれたこと