町工場が自社の技術を駆使し、「くだらなくて笑えるもの」を本気で競う「くだらないものグランプリ」。10月26日開催の今年の大会で、昨年の初出場で優勝を遂げた三重県伊賀市のプラスチック加工会社が連覇を狙う。大会はコロナ下の2020年、日本に元気と勇気を届けようと始まり、毎年、東海を中心に金属加工や溶接、金型製作、ゴム製品、精密機械などの中小企業が出場する。伊賀市荒木の「デイ・プラフト」は昨年、辛いものが好