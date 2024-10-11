プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスは11日、今江敏晃監督（41）との契約を解除し、来季の新監督として三木肇（はじめ）2軍監督（47）が5季ぶりに指揮を執ると発表した。【写真】観客動員の巻き返しを誓う森井誠之楽天球団社長今江監督は2年契約の1年目だった今季、67勝72敗4分けで4位に終わり、事実上の解任となる。今江監督は球団を通じて、「今年1年を全身全霊、信念を持ってぶれずにやったので悔いはありません。た