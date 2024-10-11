日本中央競馬会（JRA）の藤田菜七子（ななこ）騎手（27）=美浦・根本康広厩舎（きゅうしゃ）=が引退届を提出したことが11日、JRAへの取材でわかった。G?初騎乗となるフェブラリーステークスで5着に入った藤田菜七子騎手=2019年2月17日、東京都府中市の東京競馬場藤田騎手は2023年4月ごろまで複数回にわたり、持ち込みが禁じられている調整ルーム内でスマートフォンを使用し、外部と連絡を取っていたことが判明。10日にJRAから