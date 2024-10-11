[メキシコ市 １０日 ロイター] - メキシコ中央銀行が１０日発表した９月の理事会議事要旨によると、理事会はインフレ率鈍化により主要政策金利をさらに引き下げ得ると予想している。理事会は９月２６日、主要政策金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ１０．５０％にすることを決定したと発表した。議事要旨によると、ほとんどの理事会メンバーは国内インフレ見通しが改善していることに同意し、コアインフレ率の伸びに