Emma Farge[ジュネーブ １０日 ロイター] - 国連調査委員会は１０日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザの医療システムを意図的に破壊したと認定し、戦争犯罪であり、「絶滅」という人道に対する罪にも相当する行為だと非難した。ナビ・ピレイ元国連人権高等弁務官は報告書と共に声明文を出し、ガザ戦争においてイスラエルが「医療関係者・施設に対する容赦ない意図的な攻撃」を行ったと指摘。「特に子どもたちはこうした攻撃