11日未明、福岡県内で飲酒運転をしたとして20代の男女2人が逮捕されました。11日午前3時半ごろ、福岡県大牟田市大正町の県道で、ふらつきながら走る軽乗用車をパトロール中の警察官が発見しました。運転していた女から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の3倍のアルコールが検出され、警察は女を現行犯逮捕しました。 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、住居不詳の専門学生、緒方真奈樺容疑者（23）