11日、IVEのガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソが「Golden Wave in Tokyo」のため、金浦（キンポ）国際空港を通じて、日本へ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・IVE、アンコールコンサートを収めた映画が韓国で10月に公開！ポップアップストアも開催・IVE、CRAVITY、ソン・シギョンほか5組を追加発表！総勢16組が10月「Golden Wave in Tokyo」に