国を転々としながらリモートでＩＴ関連の仕事をするデジタルノマドと呼ばれる人々が、欧米の若者を中心に日本でも増えている。消費拡大や新たなビジネス創出につなげようと、東京では専用施設がオープンしたり、地方自治体がＰＲイベントを開いたりするなど、デジタルノマドを呼び込む動きが活発化している。（禰宜雄一）東京・日本橋のコワーキングスペース（共有オフィス）「Ｓ―ＴＯＫＹＯ」は４月、デジタルノマド向けの営