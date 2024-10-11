【「葬送のフリーレン シールくじびき」第一章 封筒からシールが出てくる魔法】 10月11日 発売 価格：1回 660円 「葬送のフリーレン シールくじびき」第一章 封筒からシールが出てくる魔法 小学館は10月11日、「『葬送のフリーレン シールくじびき』第一章 封筒からシールが出てくる魔法」を全国の一