[10.10 W杯最終予選第3戦 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]もはや”十八番”になっている右手一本でのセーブ。日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)がたくましいプレーで強敵のサウジアラビアの攻撃を封じた。完全アウェーのジッダで2-0の無失点勝利に貢献。9月のバーレーン戦、中国戦に続き、北中米W杯アジア最終予選で3戦連続クリーンシートを演じた若き守護神は「このアウェイでのゼロ(失点)は次につながる」と胸を張った。守備機