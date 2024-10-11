ＡＢＥＪＡは大幅高。１０日取引終了後、２５年８月期単独業績予想について売上高を前期比１７．８％増の３２億６０００万円、営業利益を同２４．２％減の２億２０００万円と発表。今後の事業成長に向けた投資により利益は冴えない一方、売上高の伸びが堅調で過去最高を更新する見通しを示しており、これを評価する見方が広がっている。 引き続き配当は無配を見込む。同時に発表した２４年８月期決算は、売上高が前の期比０