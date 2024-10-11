久光製薬は４日続伸している。１０日の取引終了後に発表した第２四半期累計（３～８月）連結決算が、売上高７５４億５６００万円（前年同期比１２．７％増）、営業利益９０億６００万円（同７．３％増）、純利益９０億９８００万円（同８．１％増）と増収増益となったことが好感されている。 「サロンパス」や女性ホルモン製剤を中心に海外売上高が増加したほか、経皮吸収型非ステロイド性疼痛治療剤「ジクトルテ