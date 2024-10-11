[故障者情報]アスルクラロ沼津は11日、GK渡辺健太(26)の負傷を発表した。クラブ公式サイトによると、渡辺は今月5日の練習中に負傷。診断の結果、右足関節前下脛腓靱帯損傷と判明した。加療期間は約8週間になるという。