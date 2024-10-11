あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で10月10日、新潟から35の蔵元が集結するイベント「にいがた酒の陣 OSAKA」が始まった。 会場では、「上越」「中越」「下越」「佐渡」の4つのエリアの日本酒を販売するほか、新潟にちなんだおつまみとともに日本酒の飲み比べを楽しめるカウンター形式の日本酒バー「スナックニイガタ」も登場する。 開催時間は10時～20時（最終日は16時閉場）