桜花賞馬、オークス馬がぶっつけで臨む３歳牝馬３冠ラストの秋華賞。両Ｇ１馬に隙はあるか？Ｖチューバー・樫桜華（かしおか）エクア＝年齢非公表＝が臨戦、調教、血統など多角的にジャッジしてズバッと全頭評価します！1枠1番ホーエリートＧ１３着穴牝系と呼べる血統背景だが、内枠で前有利な耐久戦の先行と注文が多い。2枠2番ミアネーロキリッとした仕上げの馬体で攻め上々。困った時のドゥラメンテ頼みしたくもあり。2枠3