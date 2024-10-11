Cynthia KimJihoon Lee[ソウル １１日 ロイター] - 韓国銀行（中央銀行）は１１日、政策金利を０．２５％ポイント引き下げ、３．２５％とした。利下げは４年半ぶりで、一段の引き下げ余地があることを示唆した。インフレ率が目標の２％を下回る中、インフレ抑制から景気支援に政策の軸足をシフトさせた。ロイターのエコノミスト調査では３７人中３４人が利下げを予想していた。決定は６対１だった。李昌永総裁は記者会見で「金融