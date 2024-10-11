【専門家の目｜栗原勇蔵】左CBで出色の出来の町田浩樹は「今のところ穴がない」日本代表は現地時間10月10日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第3節でサウジアラビアと敵地で対戦し、2-0の勝利を収めた。この試合でスタメンフル出場したDF町田浩樹は最終ラインで安定感抜群のプレーを披露。元日本代表DF栗原勇蔵氏は「アジアの枠を超えている」と成長を認めている。（取材・構成＝FOOTBALL ZONE編集部）