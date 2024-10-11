【モデルプレス＝2024/10/11】俳優の西島秀俊が2024年10月11日、NHK総合『あさイチ』（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にVTR出演。俳優・内野聖陽とテレビ東京系ドラマ『きのう何食べた？』シリーズ、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』（2021）で共演した際の裏話を明かした。【写真】西島秀俊＆内野聖陽、寄り添い笑顔 互いが語る凄さとは◆内野聖陽＆西島秀俊「何食べ」恋人役の信頼感この日は内野が同番組のコーナー「プレミアム