もし彼氏が浮気しているなら、無意識のうちに違和感のある言動をするようになっていくもの。そこで今回は、他の女性に心を奪われた男性がする「言動」を紹介します。スマホをコソコソ使う場面が増える浮気中の男性はスマホをコソコソ使う場面が多くなるもの。例えば通知が来てもすぐにはチェックせず、トイレに行く時にスマホを持っていったり、スマホを触らせてくれなくなったりなど、彼氏のスマホの取り扱い方に変化を感じたら怪