◆米大リーグ・地区シリーズタイガース４―５ガーディアンズ（１０日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカ・パーク）ガーディアンズが１０日（日本時間１１日）、地区シリーズ第４戦でタイガースを下し、対戦成績を２勝２敗とした。ガ軍は初回にトーマスの適時打で先制。同点となって迎えた５回には主砲ラミレスが勝ち越しソロを放ったが、その裏にタ軍のマッキンストリーに同じくソロ弾を浴びて再び試合を振り出しに戻さ