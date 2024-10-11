グループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサが、米「ヴィクトリアズ・シークレット」ファッションショーで公演を行う。​９日、ヴィクトリアズ・シークレットファッションショーのホームページによると、リサは１５日（現地時間）、米ニューヨークで開かれるヴィクトリアズ・シークレットファッションショーの最後の公演者として舞台に立つ。リサは２０１８年以来、６年ぶりに同じ舞台に上がることになった。​リサはこの日、新