音楽で世界を変え、生きる伝説と称される作曲家、ジョン・ウィリアムズ氏。彼の足跡を辿るドキュメンタリー映画「ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽」が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて配信されます！また、ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・スピルバーグ氏らが登場する予告映像と、日本版ビジュアルも解禁されました☆ ディズニープラス「ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽