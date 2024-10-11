「海のシルクロード」のテーマパークが人気広西チワン族自治区【新華社北海10月11日】中国広西チワン族自治区北海市合浦県に、漢代の「海のシルクロード」の起点港として栄えた同地の歴史をテーマとした観光施設「海絲首港」がある。海絲首港は文化体験やパフォーマンス、レジャー、リゾート、エコツーリズムなどが一体となった施設で、国家4A級観光地（上から2番目）に指定され、国慶節連休期間（1〜7日）も大勢の人が訪れ