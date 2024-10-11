李強総理、第２７回ＡＳＥＡＮ・中日韓首脳会議に出席10日、会議前に記念撮影に応じる第27回ASEAN・中日韓首脳会議の出席者。（ビエンチャン＝新華社記者/劉彬）【新華社ビエンチャン10月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は10日、ラオスの首都ビエンチャンで第27回東南アジア諸国連合・中日韓（ASEANプラス3）首脳会議に出席した。李強総理、第２７回ＡＳＥＡＮ・中日韓首脳会議に出席10日、第27回ASEAN・中日韓首脳会