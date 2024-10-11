北朝鮮の朝鮮労働党創建79年を記念して党幹部養成機関「中央幹部学校」で開かれた祝賀公演に臨む金正恩党総書記（手前右）＝10日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は11日、党創建79年を10日に迎えたことを受けた金正恩朝鮮労働党総書記の談話を掲載した。核・ミサイル開発には言及せず、党の結束と理念継承、規律厳守を呼びかける内容。金氏は10日に開かれた祝賀公演に最高指導者の「