李強総理、第２７回中国・ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席10日、第27回中国・ASEAN首脳会議に出席した李強総理。（ビエンチャン＝新華社記者/李濤）【新華社ビエンチャン10月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は10日、ラオスの首都ビエンチャンで第27回中国・東南アジア諸国連合（ASEANプラス1）首脳会議に出席した。李強総理、第２７回中国・ＡＳＥＡＮ首脳会議に出席10日、会議前に記念撮影に応じる第27回中国・ASEAN首脳会