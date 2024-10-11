中国バス大手の宇通客車、１〜９月販売台数１９・３％増河南省鄭州市にある宇通客車の新エネルギー工場区。（資料写真、鄭州＝新華社記者/李安）【新華社北京10月11日】中国バス製造大手の宇通客車が9日発表した9月の生産台数（速報値）は前年同月比13.8％増の3878台、販売台数は6.2％増の3788台だった。1〜9月の累計は、生産が前年同期比18.2％増の3万1927台、販売が19.3％増の3万1346台となった。