能登半島地震や豪雨の被災地へのさらなる支援として、政府は予備費から509億円を追加で支出することを決めました。政府は能登地方の復旧や復興の支援に充てるため、今年度予算の予備費から509億3154万円を追加で支出することを閣議で決定しました。内訳は、▼仮設住宅の修復や、温かい食事を提供するためのキッチンカーの派遣など避難所環境の改善に26億円、▼災害廃棄物処理に155億円、▼道路や上下水道、農業施設など公共施設の