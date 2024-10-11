警視庁などによりますと、午前8時前、東京・杉並区井草の環八通りにある「井荻トンネル」内で車5台が絡む事故がありました。この事故で5人が病院に運ばれましたが、全員軽傷だということです。警視庁や東京消防庁が事故当時の状況を詳しく調べています。