東武バス日光は、東武日光駅〜中禅寺温泉間で急行バスを期間限定で運行する。紅葉シーズンによる日光市街地の渋滞を回避するため、日光宇都宮道路経由の急行バスを平日に東武日光駅方面1本、土休日に1往復運行する。東武日光駅方面は途中停留所を設けないほか、中禅寺温泉方面は途中、横手、馬返、明智平、ザ・リッツカールトン日光に停車する。運賃は1,250円で、現金・ICカードが使用できるほか、中禅寺温泉フリーパス、湯元温泉