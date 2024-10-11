お笑いファンを感動させた「アメトーーク特別編雨上がり決死隊解散報告会」（ABEMA）での号泣シーンは演技だった！当事者であるFUJIWARA・藤本敏史が10月8日放送の「開演まで30秒！THEパニックGP」（日本テレビ系）で、名場面の真相をぶっちゃけている。2021年8月17日にABEMAと吉本興業公式YouTubeチャンネルから配信された「アメトーーク」特別編では、雨上がり決死隊の解散決定を受け、宮迫博之、蛍原徹の2人と関係の深