オールハーツ･カンパニーは10月15日から、猫をモチーフとしたブランド「ねこねこ」のクリスマスケーキの予約受付を開始する。ねこの顔をかたどった全4種類のクリスマスケーキが登場。2024年のクリスマスケーキ購入特典として、猫専門イラストレーターのCoony(クーニー)さんが描いたオリジナルトートバッグがもらえる。ねこねこ 2024年「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」【あわせて読みたい】シャトレーゼ『クリスマスケーキ2024』30種