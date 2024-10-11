現場で働く緊急要員の話を聴く英皇太子夫妻＝１０日、サウスポートのコミュニティーセンター/Danny Lawson/PA Wire（ＣＮＮ）英国のウィリアム皇太子と妻のキャサリン妃は１０日、イングランド北西部サウスポートを事前の予告なく訪問した。現地では、今年７月に発生した刃物による襲撃事件で子どもを失った家族と面会した。キャサリン妃が公の場に姿を見せるのは、がんの化学療法を終えてから初めてとなる。サウスポートでは７月