２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選Ｃ組第３戦（１０日）で中国はオーストラリアに１―３で敗れて３連敗となった。ここまで勝ち点ゼロ、得点２、失点１４とダントツの最下位となる６位。中国「網易」など各メディアは厳しい見通しを伝えた。同メディアは「伝統的な強豪３チーム（日本、サウジアラビア、オーストラリア）と対戦した代表チームの３連敗は予想通りの結果であるが、得失点差マイナス１０で不利は明らかだ。（５位