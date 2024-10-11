米スポーツサイトのブリーチャーリポートは１０日（日本時間１１日）に今オフにＦＡになる先発投手のトップ１０を発表し、海外ＦＡでのメジャー移籍を目指す巨人の菅野智之投手（３５）が１０位、アストロズからＦＡになる菊池雄星投手（３３）が８位に入った。同サイトは菅野のストレートが平均で「９０マイル台前半（約１５０キロ前後）で『強烈』とは言い難いが、たくさんの球種を、非の打ちどころのないコントロールで投げ