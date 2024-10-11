古庭維は台湾の雑誌「鉄道情報」編集長、高雄市にある鉄道博物館「旧打狗（タカウ）駅物語館」館長などを務める。Ｃｒｏｔｅｒはデザイナー、イラストレーター。図版は本書から「現在の台湾鉄道路線図」２０１５年に、雑誌の仕事で台湾を一周した。始発駅の台北で素食（ベジタリアン）の駅弁を買い、往路は西回りの台湾新幹線を使う。南に下るにつれ、右側の景色は海の青でいっぱいになる。帰りは東回りの特急に乗るが、こちらは