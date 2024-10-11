リドリー・スコット監督による超大作続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』より、主演のポール・メスカル、デンゼル・ワシントンをはじめとする豪華キャスト＆スタッフの来日が決定した。第37回東京国際映画祭において史上初のセンターピース作品として緊急特別招待。アジア最速上映となるこの舞台に豪華来日キャストも駆けつける。 Centerpiece/センターピース作品は、長い