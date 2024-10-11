フジテレビの戸部（とべ）洋子アナウンサー（４３）が１１日に自身のインスタグラムを更新し、第２子の産休・育休をへて４年半ぶりに復職したことを発表。「ネットワーク局ネットワーク業務推進部兼ネットワーク部」に異動したことも報告した。「みなさんこんにちは！戸部洋子です」と書き始め、「先月から、４年半ぶりに（株）フジテレビジョンに復職いたしました。第二子を産んでからしばらくお休みをいただいておりました