◆日本少年野球安中市長杯・群馬県支部秋季大会▽１回戦前橋桜ボーイズ２―０高崎ボーイズ（１０月６日・西毛総合運動公園野球場）安中市長杯群馬県支部秋季大会が６日、西毛総合運動公園野球場で開幕した。今年から安中市長杯となり、高崎高で１９８１年センバツに出場した岩井均市長（６０）が始球式を行った。１回戦が行われ、１２日からの東日本選抜大会に出場する群馬県央、前橋桜が勝利。前橋桜・福原彪斗（２年）、