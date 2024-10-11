「シトロエンSM（左）」と、DSオートモビル「SMトリビュート（右）」。 約50年の空白を埋める ステランティス・グループのブランドでフランスを本拠とする「DSオートモビル」は2024年9月11日、コンセプトカー「SMトリビュート」を発表した。実車はパリ北郊のシャンティイ城で同月14・15日に開催された自動車エレガンス・コンクールで公開された。 SMトリビュートは2024年9月