女優の萬田久子（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。大相撲の宮城野親方（39＝元横綱・白鵬）との2ショットを披露した。萬田は黒のジャケット、インナー姿で紺のジャケット、黒のインナー姿の宮城野親方との2ショットをアップ。「大っきいのにキュートな御方」と記した。萬田の投稿に、フォロワーからは「渋い」「お友達かな？」「奇麗です」といった反響が寄せられている。