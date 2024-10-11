俳優の西島秀俊（53）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ハリウッドの超大物俳優との2ショットを披露した。西島は世界的シェフの松久信幸氏、世界的俳優のロバート・デ・ニーロとの3ショットをアップ。デ・ニーロとの2ショットも投稿すると、「ノブさん、デニーロさん、NOBU30周年おめでとうございます！」と記した。松久氏とデ・ニーロはレストラン「NOBU」を共同経営し、世界展開している。西島の投稿に、フォロ