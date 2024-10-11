【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の男性住民１人が９月１７日未明、小型木造船に乗って朝鮮半島西側の黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）を越えて韓国に亡命していたことが１１日、分かった。韓国軍は船がＮＬＬを越える前から監視装備で追跡し、亡命を誘導したという。この約２カ月に北朝鮮住民が韓国に亡命したのは３例目となる。８月８日には北朝鮮住民１人が黄海に注ぐ漢江河口を越えて韓国入りし、同２０日には北