【ワシントン＝田中宏幸】米アトランタ連銀のボスティック総裁は１０日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１１月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で「利下げを一度休止すべきかもしれない」と述べた。米労働省が１０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月比２・４％と６か月連続で伸びが鈍化したが、市場予想（２・３％）を上回った。ボスティ