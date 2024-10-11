英中部サウスポートで救急隊員と面会するキャサリン皇太子妃（右）＝10日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】キャサリン英皇太子妃（42）は10日、7月に女児3人が刃物で刺殺された襲撃事件が起きた中部サウスポートをウィリアム皇太子と訪れ、遺族らと面会した。2月から続けていたがんの化学療法を終了したと9月に発表した後、公の場で公務を行ったのは初めて。英メディアが報じた。PA通信によると、当初は皇太子が単独で訪れる