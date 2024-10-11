衆議院議員総選挙に伴う候補者の警護などに必要な経費として今年度の一般会計予備費から3億400万円が計上されることが11日の閣議で決定しました。警護体制の強化のため前回の衆議院選挙の経費より2億円以上増額されています。第50回衆議院議員選挙に向けた候補者の警護や違反の取り締まりの経費として3億400万円が今年度の一般会計予備費から計上されることが11日の閣議で決定しました。前回2021年の衆議院選挙の際の6300万円から2