柚木麻子氏の小説を、俳優・アーティストののん主演で映画化した『私にふさわしいホテル』（12月27日公開）のポスタービジュアルと本予告編の映像が解禁となった。あわせて、ミュージシャンの奇妙礼太郎が主題歌を担当することが明らかになった。【動画】映画『私にふさわしいホテル』本予告編新人賞を受賞したにもかかわらず、未だ単行本も出ない不遇な新人作家・相田大樹こと中島佳代子（演：のん）。その原因は、大御所作家