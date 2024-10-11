オーストラリア代表指揮官が“日本撃破”に力を込めた。オーストラリアメディア『The New Daily』が報じる。今月からトニー・ポポヴィッチ新監督が率いるオーストリアは10日の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第3戦で中国代表と対戦。3-1で今予選初白星を掴んだ。これで1勝1分け1敗の2位に浮上し、15日に無傷の3連勝で首位をひた走る日本との敵地戦に臨むポポヴィッチ監督は中国戦後が終わったばかりのなか、次戦に目を向